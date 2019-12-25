Названы районы, в которых прошли ливни в субботу

Система канализации приняла дождевую воду в полном объеме, сообщили в "Водоканале".

Пресс-служба "Водоканала" назвала районы Петербурга, в которых 23 июля была зафиксировала самая высокая интенсивность осадков.

В лидерах оказался Пушкинский район. За 20 минут там выпало 16,76 мм осадков. В Кронштадтском районе за аналогичное время — 14,52 мм. В Петродворцовом районе — 10,85 мм.

Сооружения и сети водоотведения находились в исправном состоянии и осуществляли прием сточных вод и осадков в штатном режиме. Водоканал.

По словам пресс-службы, бригады предприятия своевременно отработали все заявки, которые поступили. Кроме того, сотрудники оказывали помощь дорожных службам, хотя прочистка дорожного полотна не входит в их зону ответственности.

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Фото: Piter.tv