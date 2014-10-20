В Петербурге 23 июня воздух прогреется до +24 градусов

Сегодня метеоусловия определятся погожим влиянием скандинавского антициклона.

В Петербурге в воскресенье, 23 июня, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня метеоусловия определятся погожим влиянием скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градусов, в Ленобласти +20…+25 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров рт. ст.

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Фото: Piter.TV