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В Петербурге 23 июня воздух прогреется до +24 градусов
Сегодня, 9:41
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В Петербурге 23 июня воздух прогреется до +24 градусов

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Сегодня метеоусловия определятся погожим влиянием скандинавского антициклона.

В Петербурге в воскресенье, 23 июня, воздух прогреется до +24 градусов. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня метеоусловия определятся погожим влиянием скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. 

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градусов, в Ленобласти +20…+25 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров рт. ст.

Ранее на Piter.TV: ураган "Эдгар" обойдет Петербург.

Фото: Piter.TV

Теги: июнь, михаил леус, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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