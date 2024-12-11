Ночью 22 января температура в Петербурге опустится до -7 градусов

На дорогах ожидается сложная обстановка.

В предстоящую среду, 22 января, в Северной столице прогнозируется облачная погода, которая принесет с собой осадки в виде снега, – сообщают синоптики ФГБУ "Севро-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустят до -5... -7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов с вероятным понижением до -2.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. На дорогах возможно возникновение гололедицы и сложной обстановки. Атмосферное давление же будет постепенно понижаться в течение суток.

Напомним, что в Ленинградской области завтра температура воздуха ночью на западе составит от -6 до -11 градусов, на востоке -11...-16, днем -2...-7 градусов, на западе местами до +1. На дорогах также прогнозируется гололедица и сложная обстановка.

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