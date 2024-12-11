В Ленобласти 22 января ожидается снег

На дорогах гололедица, сложная обстановка.

В Ленинградской области в середине рабочей недели будет облачная погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 22 января на западе пройдёт снег, на востоке также возможен небольшой снег. Днем – снег, местами сильный, на западе – местами небольшой. Ветер юго-восточный, южный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -6...-11 градусов, на востоке -11...-16, днем -2...-7 градусов, на западе местами до +1. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

В Петербурге 22 января из-за погоды также ожидается сложная обстановка.

Фото: unsplash; МЧС