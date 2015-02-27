В Петербурге 21 февраля ожидается потепление

температура воздуха днем – -1... -3 градуса.

В предстоящую пятницу в Северной столице прогнозируется облачная с прояснениями погода, которая не принесет каких-либо существенных осадков, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине опустятся до -6... -8 градусов. Днем же ожидается повышение температуры воздуха до -1... -3 градусов.

Ветер юго-западный умеренный. На дорогах местами возможно образование гололедицы. А атмосферное давление существенно меняться не будет.

Напомним, что в Ленинградской области завтра обойдется без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днем 0...-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Ранее также стало известно, что две трети поверхности Земли в 2024 году пережили рекордную жару.

Фото: Piter.TV