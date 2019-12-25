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В Петербурге во вторник сохранится спокойная погода
Сегодня, 8:22
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В Петербурге во вторник сохранится спокойная погода

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Синоптическую ситуацию сформирует западная периферия антициклона.

Петербург во вторник продолжит ощущать влияние западной периферии антициклона. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале. 

В результате 20 октября сохранится малооблачная и спокойная погода с полным отсутствием осадков. Температура воздуха в Северной столице +8…+10 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 777 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В среду тоже без дождей, столбик термометра ночью покажет -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов. 

Ранее на Piter.TV: жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей. При этом ночи будут морозными. К четвергу немного потеплеет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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