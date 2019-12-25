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Жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей
Сегодня, 11:58
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Жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей

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Ночи будут морозными.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать горожанам на этой неделе. 

Всю эту неделю погоду в нашем регионе будет определять антициклон, а это тихая, сухая погода, солнечная в дневные часы и слабоморозная в ночные часы. 

Александр Колесов, синоптик 

Территория Ленинградской области уже 19 октября была в отрицательных температурах: в отдельных районах понижение достигало -3…-5 градусов. Только возле Финского залива показатели остались положительными. 

В центре Северной столицы температура воздуха составила +1,3 градуса. Ночь с понедельника на вторник будет наиболее холодной, потеплеет к четвергу. 

Ранее мы рассказывали о том, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осень, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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