Жителей Петербурга ждет солнечная неделя без дождей

Ночи будут морозными.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ожидать горожанам на этой неделе.

Всю эту неделю погоду в нашем регионе будет определять антициклон, а это тихая, сухая погода, солнечная в дневные часы и слабоморозная в ночные часы. Александр Колесов, синоптик

Территория Ленинградской области уже 19 октября была в отрицательных температурах: в отдельных районах понижение достигало -3…-5 градусов. Только возле Финского залива показатели остались положительными.

В центре Северной столицы температура воздуха составила +1,3 градуса. Ночь с понедельника на вторник будет наиболее холодной, потеплеет к четвергу.

Ранее мы рассказывали о том, что минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени.

Фото: Piter.TV