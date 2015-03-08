В пятницу в Петербурге ожидается снегопад

В городе столбик термометра покажет -8…-10 градусов, в Ленобласти -7…-12 градусов.

На погоду в Петербурге 20 февраля повлияет западная периферия активного циклона, который накануне засыпал Москву. Он закроет небо плотными облаками, вызовет снег и удержит температуру ниже средних многолетних значений, сообщил синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе столбик термометра покажет -8…-10 градусов, в Ленобласти -7…-12 градусов. Подует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 760 миллиметров рт. ст.

А 21 февраля без существенных осадков, ночью -11…-13 градусов, днем -1…-3 градуса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге сегодня может выпасть до 10 сантиметров снега.

