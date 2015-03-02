В Петербурге 20 февраля может выпасть до 10 сантиметров снега

Кроме того, поменяется ветер – он станет западным, 7-10 м/с.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Об этом пишет 18 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Предстоящая ночь будет морозной, существенных осадков не ожидается. В центре города температура воздуха составит -13…-15 градусов. Днем 19 февраля снег пойдет ближе к вечеру, его интенсивность окажется невысокой.

А 20 февраля снегопад продлится в течение всего дня: высота покрова может достичь 5-10 сантиметров. Кроме того, поменяется ветер – он станет западным, 7-10 м/с.

Ранее синоптик Колесов рассказал, что Ладожское озеро замерзло на 100%.

Фото: Piter.TV