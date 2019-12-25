Теплая погода вернется в Петербург к выходным
Сегодня, 9:25
Столбик термометра покажет +10…+12 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что с 8 апреля в городе закончатся осадки, ветер ослабеет 9 числа. Дальше будет солнечно, тепло и сухо. 

Как уже отмечал, сегодня самый холодный день в этом периоде, потому что в Петербурге будет +4 гр., еще и очень ветреный. Завтра тоже холодно, но уже до +5 гр. днем. В ночные часы пока еще отрицательные температуры. 

Александр Колесов, синоптик 

Тепло принесет антициклон. В выходные столбик термометра покажет +10…+12 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за сильного ветра в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности. Его порывы составят 15-18 м/с. По данным Росгидрометцентра, режим действует с 05:00 8 апреля до 00:00 9 апреля. 

