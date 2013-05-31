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Петербург 1 сентября окажется в холодном тылу циклона
Сегодня, 8:44
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Петербург 1 сентября окажется в холодном тылу циклона

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В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Петербург 1 сентября окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На территории Ленобласти кратковременные дожди пройдут местами, сообщил синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в городе +19…+21 градус, по области +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров рт. ст., что выше нормы. 

В понедельник, 2 сентября, без существенных осадков и +23…+25 градусов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 31 августа побит температурный рекорд. 

Фото: Piter.TV 

Теги: михаил леус, погода 1 сентября
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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