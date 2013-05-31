Петербург 1 сентября окажется в холодном тылу циклона

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Петербург 1 сентября окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. На территории Ленобласти кратковременные дожди пройдут местами, сообщил синоптик Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +19…+21 градус, по области +18…+23 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 2 сентября, без существенных осадков и +23…+25 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 31 августа побит температурный рекорд.

Фото: Piter.TV