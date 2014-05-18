Воздух к 21:00 прогрелся до +28,8 градусов.

В Петербурге 31 августа побит температурный рекорд: воздух к 21:00 прогрелся до +28,8 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Осадков в субботу выпало много – в центре Северной столицы порядка 12,8 миллиметров. Так, общее количество осадков за август превысило две нормы месяца, составив 212%.

Столько дождя можно сравнить с дождливым августом 2016 года (218% от нормы), но в этом году основное количество осадков выпало в виде ливней в течение всего пяти дней. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Помимо этого, отмечается, что средняя температура лета вышла на четвертое место среди самых жарких.

Фото: Piter.TV