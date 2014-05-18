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В Петербурге 31 августа побит температурный рекорд
Сегодня, 8:04
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В Петербурге 31 августа побит температурный рекорд

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Воздух к 21:00 прогрелся до +28,8 градусов.

В Петербурге 31 августа побит температурный рекорд: воздух к 21:00 прогрелся до +28,8 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Осадков в субботу выпало много – в центре Северной столицы порядка 12,8 миллиметров. Так, общее количество осадков за август превысило две нормы месяца, составив 212%. 

Столько дождя можно сравнить с дождливым августом 2016 года (218% от нормы), но в этом году основное количество осадков выпало в виде ливней в течение всего пяти дней.  

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Помимо этого, отмечается, что средняя температура лета вышла на четвертое место среди самых жарких. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в августе, температурный рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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