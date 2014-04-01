Северная столица встретит апрель слабым туманом

Температура воздуха днем – до +10...+12 градусов.

Во вторник, 1 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, которая не принесет каких-либо существенных осадков. Утром и ночью ожидается появление слабого тумана на местах, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня покажут от +5 до +7 градусов, во второй – поднимутся до +10...+12 градусов. На побережье Финского залива ожидается до +8 градусов.

Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидается без существенных осадков, утром и днем местами пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -2, днем +8...+13 градусов, местами до +16. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Фото: Piter.TV