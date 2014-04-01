В Ленобласти 1 апреля местами потеплеет до +16 градусов

Ночью и утром местами возможен слабый туман.

В первый апрельский день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью ожидается без существенных осадков, утром и днем местами пройдёт небольшой дождь. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами до -2, днем +8...+13 градусов, местами до +16. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Как рассказал ранее синоптик Александр Колесов, последние дни марта в Санкт-Петербурге оказались рекордно теплыми. Однако такая аномальная теплота продлится недолго. Впереди — похолодание, которое может сопровождаться снегопадом.

Фото: unsplash (i vv); МЧС