Конец марта в Петербурге побил температурные рекорды

Впереди — похолодание, которое может сопровождаться снегопадом.

Последние дни марта в Санкт-Петербурге оказались рекордно теплыми. По данным синоптика Александра Колесова, уже перекрыты несколько исторических температурных максимумов.

Так, ночь на 31 марта стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в городе — температура не опускалась ниже +8 градусов. Также установлен рекорд среднесуточной температуры и абсолютный максимум марта — накануне воздух прогрелся до +16,1 градуса.

Сегодня, 31 марта, погода продолжает удивлять. Несмотря на облачность, температура может достигнуть +13…+15 градусов, а при благоприятных условиях — и повторить вчерашний рекорд в +16 градусов.

Однако такая аномальная теплота продлится недолго. Впереди — похолодание, которое может сопровождаться снегопадом.

Фото: Piter.tv