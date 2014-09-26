Ливень с грозой ожидается в Петербурге 19 апреля

Температура воздуха днем – +22...+24 градуса.

В субботу в Северной столице ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, во второй же половине синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозируют кратковременный дождь, местами в городе ожидается ливень с грозой. В ночное время суток в отдельных районах будет туманно.

Столбики термометров предстоящей ночью покажут до +11...+13 градусов, днем ожидается повышение температуры воздуха до +22...+24 градусов, местами до +18 градусов.

Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра утром возможны непродолжительные дождевые осадки, на местах они могут усилиться до ливневых и сопровождаться грозами. В дневное время преобладает западный и северо-западный ветер, ускоряющийся до 5-10 м/с, а при прохождении грозовых фронтов ожидаются усиления порывов. Столбики термометров поднимутся до диапазона от +18 до +27 градусов.

Фото: Piter.TV