В субботу в Ленобласти прогнозируется до +27 градусов и ливни с грозами

Вечером осадки отсутствуют, однако отдельные районы могут покрыться утренним туманом.

В ближайшую субботу, 19 апреля, жителям Ленинградской области стоит ожидать переменчивую погоду с переменной облачностью и снижением атмосферного давления.

Вечером осадки отсутствуют, однако отдельные районы могут покрыться утренним туманом. Преобладающее направление ветра — юго-западное и западное, скорость составит от 3 до 8 м/с. Температура воздуха ночью варьироваться от +7 до +12 градусов.

Утром возможны непродолжительные дождевые осадки, кое-где они могут усилиться до ливневых и сопровождаться грозами. В дневное время преобладает западный и северо-западный ветер, ускоряющийся до 5-10 м/с, а при прохождении грозовых фронтов ожидаются усиления порывов. Столбики термометров поднимутся до диапазона от +18 до +27 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в онце рабочей недели воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов. Ожидается температура воздуха в пределах от +18 до +20 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +17...+22 градусов. Юго-западный ветер ожидается умеренный — около 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до отметки 758 мм рт. ст., что чуть ниже среднего показателя.

Фото: Pxhere; ГУ МЧС РФ по Ленобласти