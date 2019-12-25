В конце рабочей недели воздух в Петербурге прогреется до +20 градусов

Синоптическая обстановка будет определяться влиянием гребня антициклона, усиливающегося с запада.

Синоптическая обстановка в Петербурге 18 апреля будет определяться влиянием гребня антициклона, усиливающегося с запада. Это приведет к постепенному уменьшению количества облачности и снижению вероятности осадков практически до нуля, информируют синоптики "Фобос".

Ожидается температура воздуха в пределах от +18 до +20 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +17...+22 градусов. Юго-западный ветер ожидается умеренный — около 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до отметки 758 мм рт. ст., что чуть ниже среднего показателя.

В предстоящую субботу возможен кратковременный дождь, не исключены грозы, а температурный максимум достигнет рекордных значений — до +22...+24 градусов.

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Ранее мы сообщили о том, что утренний туман и до +22°C ожидается в Ленобласти 18 апреля.

Фото: Piter.TV