Утренний туман и до +22°C ожидается в Ленобласти 18 апреля

В ночной период ожидается слабый переменный ветер.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ленобласти, в пятницу, 18 апреля, в Ленинградской области установится переменно-облачная погода с небольшими просветами неба, значительных осадков не ожидается. Ранним утром и ночью местами возможно формирование туманов, ухудшающих дорожную видимость.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, в отдельных местах возможно потепление до +11 градусов. Дневная температура существенно возрастёт, достигнув значений от +17 до +22 градусов, в отдалённых частях региона она останется на уровне +14 градусов.

В ночной период ожидается слабый переменный ветер, днём направление ветра изменится на южное и юго-западное, скорость увеличится до 3–8 м/с. Постепенно начнёт наблюдаться незначительное падение атмосферного давления.

Ранее Петербург оказался под воздействием атмосферного фронта в четверг. Воздух прогрелся до +13…+15 градусов, а в Ленинградской области температура составила от +11 до +16 градусов. Юго-восточный ветер усилилась до 2-7 метров в секунду.

Фото: Pxhere; ГУ МЧС РФ по Ленобласти