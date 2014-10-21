Петербург окажется под воздействием атмосферного фронта в четверг

Юго-восточный ветер усилится до 2-7 метров в секунду.

Атмосферный фронт станет главным фактором, определяющим погоду в Северной столице 17 апреля. Под его влиянием регион ожидает преобладание облаков, кратковременные осадки в виде дождя и значительное снижение температуры по сравнению с предыдущими рекордными значениями, информируют синоптики "Фобос".

Ожидается, что воздух прогреется до +13…+15 градусов, а в Ленинградской области температура составит от +11 до +16 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 2-7 метров в секунду. Давление атмосферы снизится до отметки 762 мм рт. ст., оставаясь слегка выше среднего уровня.

К пятнице небо очистится от облаков, осадков не предвидится, а столбик термометра поднимется до комфортных +20…+22 градусов.

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Ранее мы сообщили о том, что в четверг в Ленобласти пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.TV