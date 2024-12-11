18 января в Петербурге ожидается переменная облачность

Температура воздуха днем – +2... +4 градуса.

В предстоящую субботу днем в Северной столице прогнозируется переменная облачность. Ночью неба закутают облака, будет небольшой дождь. Во второй половине дня существенных осадков не ожидается, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до +1... +3 градусов, во второй – незначительно поднимутся до +2... +4 градусов. Ночью ожидается юго-западный, западный умеренный ветер, который сменится днем на северо-западный умеренный с порывами до сильного на местах.

В ночное время суток атмосферное давление будет понижаться, в дневное – пойдет на повышение.

Напомним, что в Ленобласти завтра местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью западный, юго-западный 7-12 м/с, утром и днем западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Завтра с 05:00 до 15:00 в Северной столице будет действовать "желтый" уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.

Фото: Piter.TV