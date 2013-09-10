Во вторник в Петербург вернется жара

Во вторник, 17 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди, вечером пройдут ливни с грозами. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. Ветер подует с юга, юго-востока умеренный, при грозе порывистый и сильный. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
Ранее петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя.
Фото: pixabay.com
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