Петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя

Горожане в комментариях делились фотографиями и восторженными отзывами.

В воскресенье, 15 августа, дождливая погода, которая держалась всю неделю в Петербурге к вечеру порадовала двойной радугой. Петербуржцы заметили это погодное явление и сообщили об этом в социальных сетях.

В группе "Парнас Сити. Форум. Северная Долина и ЖК Парнаса" в социальной сети "ВКонтакте" многие пользователи восторгались природным явлением и делились фотографиями.

Ранее второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды.

Фото: Вконтакте / Светлана Степанова