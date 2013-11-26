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Петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя
Сегодня, 23:02
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Петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя

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Горожане в комментариях делились фотографиями и восторженными отзывами.

В воскресенье, 15 августа, дождливая погода, которая держалась всю неделю в Петербурге к вечеру порадовала двойной радугой. Петербуржцы заметили это погодное явление и сообщили об этом в социальных сетях. 

В группе "Парнас Сити. Форум. Северная Долина и ЖК Парнаса" в социальной сети "ВКонтакте" многие пользователи восторгались природным явлением и делились фотографиями. 

Ранее второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды.

Фото: Вконтакте / Светлана Степанова

Теги: двойная радуга, парнас, радуга
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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