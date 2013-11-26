Петербуржцев порадовала двойная радуга после дождя

В воскресенье, 15 августа, дождливая погода, которая держалась всю неделю в Петербурге к вечеру порадовала двойной радугой. Петербуржцы заметили это погодное явление и сообщили об этом в социальных сетях.
В группе "Парнас Сити. Форум. Северная Долина и ЖК Парнаса" в социальной сети "ВКонтакте" многие пользователи восторгались природным явлением и делились фотографиями.
Ранее второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды.
Фото: Вконтакте / Светлана Степанова
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