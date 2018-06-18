Небольшие дожди ожидаются в Петербурге 16 октября

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали о погоде в Северной столице 16 октября.
Завтра в городе на Неве будет облачно, местами возможны небольшие дожди. Днем температура воздуха составит в районе +11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Подует слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление останется в норме, влажность сохранится на высоком уровне (88%).
Ранее синоптик Александр Колесов объяснил, когда лучше менять шины петербуржцам. Пока не стоит торопиться: кратковременное похолодание не станет поводом для срочной переобувки. На севере Ленобласти 17 октября ожидается минусовая температура.
Фото: Piter.TV
