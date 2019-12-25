До +21 ожидается в Петербурге 16 апреля

Осадков не предвидится.

В среду, 16 апреля, в Северной столице ожидается переменная облачность и отсутствие каких-либо осадков. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью столбики термометров покажут до +4...+6 градусов, местами до +2. Днем же температура воздуха скакнет до +19...+21 градуса. В прибрежных районах ожидается до +14 градусов.

Ветер ночью переменный слабый, утром, днем юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью местами температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Днем ожидается повышение до +16...+21 градуса. Ветер ночью переменный слабый, утром, днем юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться.

Ночные часы будут сопровождаться слабыми порывами переменного направления ветров, утром и днем ветер сменит вектор на юго-восточный и южный, достигнув скорости около 4–9 м/с.

Фото: Piter.TV