В среду в Ленобласти потеплеет до +21 градуса

Ночная температура колеблется в пределах от нуля до пяти градусов тепла, возможны локальные заморозки до минус трех градусов.

По данным регионального управления МЧС, в среду, 16 апреля, жителям Ленинградской области обещают переменчивую погоду без дождя. Ночные часы будут сопровождаться слабыми порывами переменного направления ветров, утром и днем ветер сменит вектор на юго-восточный и южный, достигнув скорости около 4–9 м/с.

Ночная температура колеблется в пределах от нуля до пяти градусов тепла, возможны локальные заморозки до минус трех градусов. Днем область вновь ощутит дыхание настоящей весны — воздух прогреется до приятных +16...+21°C, лишь вблизи побережья столбики термометров останутся чуть ниже — примерно до +14°C.

Что касается атмосферного давления, то оно начнет расти в ночное время, но ближе к полудню последует постепенное падение показателей.

Во вторник, 15 апреля, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Ожидается температура воздуха +12…+14°C, в Ленобласти — от +12 до +17°C. Северо-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Давление продолжит подниматься, достигнув отметки 767 мм рт. ст., что превышает норму.

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