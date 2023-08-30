Антициклон избавит Петербург от дождей во вторник

Западные ветра принесут прохладный воздух с Финского залива, сдерживая повышение температуры днем.

Во вторник, 15 апреля, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Это приведет к повышению атмосферного давления и появлению просветов в облаках, хотя небольшие осадки возможны лишь на востоке региона. Западные ветра принесут прохладный воздух с Финского залива, сдерживая повышение температуры днем, информируют синоптики "Фобос".

Ожидается температура воздуха +12…+14°C, в Ленобласти — от +12 до +17°C.

Северо-западный ветер усилится до 4–9 м/с. Давление продолжит подниматься, достигнув отметки 767 мм рт. ст., что превышает норму.

В среду ожидается сухая погода с температурой +19…+21°C.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 температурных испытаний проведут в Петербурге с 14 по 18 апреля. Температурные испытания позволяют заблаговременно выявить слабые места теплосетей и предотвратить потенциальные аварии зимой.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV