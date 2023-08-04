Сильный ветер обещают в Петербурге 15 марта

Температура воздуха днем – +1...+3 градуса.

В предстоящую субботу в Северной столице ожидается переменная облачность, которая принесет с собой ночью небольшой снег. Днем же осадков не будет, – согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В первой половине дня столбики термометров опустятся до -4...-6 градусов. Днем незначительно потеплеет до +1...+3 градусов. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы сильного.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем – понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидается без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 8-13 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Фото: Piter.TV