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В Ленобласти 15 марта ожидается сильный ветер
Сегодня, 15:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 15 марта ожидается сильный ветер

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Днем -1...+4 градуса.

В Ленинградской области в субботу, 15 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидается без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 8-13 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...+4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем –понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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