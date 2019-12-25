В Ленобласти 15 марта ожидается сильный ветер

В Ленинградской области в субботу, 15 марта, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидается без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 8-13 м/с, днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -1...+4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем –понижаться.
Фото: Piter.tv; МЧС
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