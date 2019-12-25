Дожди и грозы не смогут сбить жару в Петербурге 15 июля

Накануне в городе был вновь обновлен суточный рекорд максимальной температуры.

В четверг, 15 июля, погоду в Петербурге будет формировать антициклон. При переменной облачности днем обойдется без осадков, а к вечеру местами возможны кратковременные дожди и грозы. Однако они не в силах пока сбить жару. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Днем столбики термометров в городе покажут +31…+33 градусов, в Ленобласти ожидается +29…+34 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Синоптик добавил, что накануне в Петербурге был вновь обновлен суточный рекорд максимальной температуры. Вчера воздух в городе прогрелся до +32,8 градусов, что на 0,3 градуса выше, чем 14 июля 2010 года.

Суточный рекорд для сегодняшнего дня был установлен в 1999 году и составляет +33,7 градусов.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры на следующей неделе.

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