Небольшой дождь опустится ночью 15 апреля на Петербург

Температура воздуха поднимется до +15 градусов.

Во вторник, 15 апреля, в Северной столице будет стоять облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой дождь на местах в начале ночи. Днем осадков не предвидится, – передают синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха будет колебаться в районе +5...+7 градусов, днем – поднимется до +10...+12, местами до +15 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью умеренный, днем слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, что завтра в Ленинградской области ожидаются переменная облачность и постепенное повышение атмосферного давления. В ночное время осадков стоит ожидать в большинстве районов региона, днем дождь возможен локально и будет слабым.

Направление ветра изменится: ночью преобладающим станет южный и юго-западный ветер со скоростью до 5-10 м/с, а днём направление сменится на западное, скорость снизится до 2-7 м/с.

Фото: Piter.TV