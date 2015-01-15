До +17 и дожди прогнозируется в Ленобласти 15 апреля

Минимальные температуры ночью составят от +4 до +9 градусов.

Во вторник, 15 апреля, в Ленинградской области ожидаются переменная облачность и постепенное повышение атмосферного давления.

В ночное время осадков стоит ожидать в большинстве районов региона, днем дождь возможен локально и будет слабым.

Направление ветра изменится: ночью преобладающим станет южный и юго-западный ветер со скоростью до 5-10 м/с, а днём направление сменится на западное, скорость снизится до 2-7 м/с.

Минимальные температуры ночью составят от +4 до +9 градусов, днем столбик термометров поднимется до +12... +17 градусов. На прибрежных территориях максимум не превысит +9 градусов.

Сегодня, 14 апреля, ожидается переменная облачность, а ближе ко второй половине дня возможны кратковременные дожди. Однако осадки не помешают сохранению теплой погоды, соответствующей началу мая. Температурные показатели составят около +15...+17°C в городе и +12...+17°C в области. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"