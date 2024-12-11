В Петербурге 14 января ожидается мокрый снег

Температура воздуха – +1... +3 градуса.

В предстоящий вторник, 14 января, в Северной столице предвидится облачная погода, которая принесет с собой небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега в ночное время суток. Днем стоит ожидать выпадение мокрого снега и дождя, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В отдельных районах города возможно образование гололедицы, налипание мокрого снега. Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -1... -3 градусов, во второй – поднимутся до +1... +3 градусов.

Ветер юго-западный, западный умеренный, в некоторых районах ожидаются порывы до сильного. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно понижаться.

Тем временем в Ленинградской области завтра также ожидается выпадение мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился прогнозом на предстоящую неделю.

Фото: Piter.TV