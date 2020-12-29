Температура воздуха в Петербурге 14 января опустится до -17 градусов

Водителей и пешеходов предупреждают: на дорогах возможна гололедица.

В четверг, 14 января, в Петербурга ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Температура воздуха составит ночью -16...-18 градусов, а пригородах может опуститься до -21 градуса. Днем она будет держаться на уровне -15...-17 градусов.

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, где покататься на лыжах в Петербурге.

Фото: Piter.TV