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Температура воздуха в Петербурге 14 января опустится до -17 градусов
Сегодня, 17:54
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nadezhda_sib

Температура воздуха в Петербурге 14 января опустится до -17 градусов

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Водителей и пешеходов предупреждают: на дорогах возможна гололедица.

В четверг, 14 января, в Петербурга ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Температура воздуха составит ночью -16...-18 градусов, а пригородах может опуститься до -21 градуса. Днем она будет держаться на уровне -15...-17 градусов. 

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, где покататься на лыжах в Петербурге.

Фото: Piter.TV

 

Теги: гололёд, мороз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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