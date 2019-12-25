В Петербурге в среду прекратятся дожди

Температура воздуха в городе +7…+9 градусов.

Антициклон, отходящий на юго-восток, прекратит дожди в Петербурге в среду, 14 октября. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус.

В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков. Температура воздуха в городе +7…+9 градусов, в Ленинградской области +5…+10 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В четверг тоже без осадков, ночью столбик термометра покажет +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказывал, что дожди в Северной столице закончатся до выходных. Кроме того, в ближайшие дни потеплеет до +12…+14 градусов.

Фото: Piter.TV