Осадки прекратятся со вторника в Петербурге

Температура воздуха в первой половине недели невысокая – до +8…+10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, как погода ожидается в городе в ближайшие дни.

Сегодня во второй половине дня пройдут дожди, к вечеру они усилятся. Синоптическую ситуацию формирует циклон, который задержится до 13 октября. Осадки будут и завтра, а к концу дня прекратятся.

А дальше наступает самое интересное в этой атмосферной перестройке, так как атмосферное давление начинает расти, и осадки у нас на дальнейшую часть недели прекращаются. Следующий дождь на атмосферном фронте только с субботы на воскресенье. Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в первой половине недели невысокая – до +8…+10 градусов, затем столбик термометра покажет +12…+14 градусов.

Фото: Piter.TV