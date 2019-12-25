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Осадки прекратятся со вторника в Петербурге
Сегодня, 10:26
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Осадки прекратятся со вторника в Петербурге

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Температура воздуха в первой половине недели невысокая – до +8…+10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, как погода ожидается в городе в ближайшие дни. 

Сегодня во второй половине дня пройдут дожди, к вечеру они усилятся. Синоптическую ситуацию формирует циклон, который задержится до 13 октября. Осадки будут и завтра, а к концу дня прекратятся. 

А дальше наступает самое интересное в этой атмосферной перестройке, так как атмосферное давление начинает расти, и осадки у нас на дальнейшую часть недели прекращаются. Следующий дождь на атмосферном фронте только с субботы на воскресенье. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха в первой половине недели невысокая – до +8…+10 градусов, затем столбик термометра покажет +12…+14 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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