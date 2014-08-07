Мокрый снег с дождем ожидается в Петербурге 13 марта

Днем прогнозируется до +4 градусов.

В предстоящий четверг в Северной столице будет стоять облачная погода, которая принесет с собой снег ночью и мокрый снег с дождем днем, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в первой половине дня опустятся до -1...-3 градусов. Во второй – температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра большинстве районов ночью, преимущественно на западе, также пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем на область опустится мокрый снег с дождем, в отдельных районах возможен гололед. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Фото: Piter.TV