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В Ленобласти 13 марта местами пройдёт снег
Сегодня, 14:04
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В Ленобласти 13 марта местами пройдёт снег

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Днем +1...+6 градусов, местами до +9.

В Ленинградской области 13 марта ожидается облачная погода со снегом. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В большинстве районов ночью, преимущественно на западе, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем также пройдёт мокрый снег с дождем, в отдельных районах возможен гололед. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами -10, днем +1...+6 градусов, местами до +9. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Санкт-Петербурге ожидается снегопад и похолодание из-за приближающегося циклона.

Фото: unsplash (Liana S); МЧС

Теги: март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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