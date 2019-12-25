В Ленобласти 13 марта местами пройдёт снег

Днем +1...+6 градусов, местами до +9.

В Ленинградской области 13 марта ожидается облачная погода со снегом. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов ночью, преимущественно на западе, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Днем также пройдёт мокрый снег с дождем, в отдельных районах возможен гололед. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, местами -10, днем +1...+6 градусов, местами до +9. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Санкт-Петербурге ожидается снегопад и похолодание из-за приближающегося циклона.

Фото: unsplash (Liana S); МЧС