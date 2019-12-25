Наступивший вторник станет в Петербурге 15-м подряд сухим днем

Температурный фон ожидается на 6-7 градусов выше нормы.

Во вторник, 13 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием антициклона. При небольшой облачности дождей в этот день вновь не ожидается. И это будет уже 15-й подряд сухой день, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурный фон сегодня будет на 6-7 градусов выше нормы. Днем столбики термометров в городе покажут +30…+32 градусов, в Ленобласти +28…+33. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Михаил Леус добавил, что суточный рекорд максимальной температуры для 13 июля принадлежит 1941 году, когда воздух в Петербурге прогрелся до +32,2 градусов.

Ранее на проспекте Стачек заметили машину с человеком в багажнике.

Фото: Instagram / aleledov