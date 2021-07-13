На проспекте Стачек заметили машину с человеком в багажнике

Таким образом водитель авто решил вопрос с нехваткой пассажирских мест.

Накануне в Кировском районе Петербурга внимание горожан привлек автомобиль, в багажнике которого сидел человек. Видео с места событий опубликовал портал "Мегаполис".

Черную "Шкоду" с человеком в багажнике заметили в районе площади Стачек около девяти часов вечера. По всей видимости, водитель таким образом решил вопрос с нехваткой пассажирских мест.

На записи видно, как из машины выходят двое парней и девушка, еще одна пассажирка осталась на заднем сидении. Пятый человек тем временем сидел в багажнике. Взмахом руки он простился с уходившими, при этом не захотел пересесть на освободившиеся места.

Стоит отметить, что за перевозку людей вне кабины автомобиля предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Ранее на видео попал момент искрометного столкновения двух мотоциклов на Невском.

Видео: "Мегаполис"