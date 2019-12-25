Петербург 13 декабря останется на периферии циклона "Биргит"

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов.

Во вторник, 13 декабря, Петербург останется на периферии циклона "Биргит", центр которого будет кружить над акваторией Финского залива. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду местами пройдёт небольшой снег и днем около -5 градусов.

Фото: Piter.tv