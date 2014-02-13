Ночью 13 декабря в Ленобласти местами ожидается метель

Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днём -2...-7 градусов.

Во вторник, 13 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона пройдёт небольшой, местами умеренный снег, ночью на севере снег, местами сильный. Ночью в отдельных районах метель. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днём -2...-7 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: МЧС; pxhere.com