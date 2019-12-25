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В четверг в Петербурге будет плюсовая температура и дожди
Сегодня, 15:33
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В четверг в Петербурге будет плюсовая температура и дожди

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Ветер подует с юго-запада, запада умеренный.

В четверг, 11 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

Фото: Piter.TV

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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