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Пятница в Петербурге будет теплой и без дождей
Сегодня, 15:40
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Пятница в Петербурге будет теплой и без дождей

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Днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов.

В пятницу, 10 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине ночи пройдет небольшой дождь, днем будет без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Днем воздух в городе на Неве прогреется до +16…+18 градусов. Ветер подует с переменных направлений слабый. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее петербуржцы назвали любимые арктические продукты.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, синоптики
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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