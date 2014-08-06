В Петербурге 2 ноября синоптики прогнозируют до +8 и кратковременные дожди

Петербуржцам пообещали потепление и дожди в первые выходные ноября.

В воскресенье, 2 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу синоптиков, ночью температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, а днём потеплеет до +8. Осадки пройдут во второй половине дня — местами ожидается небольшой или умеренный дождь.

Ветер южный и юго-восточный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ночью останется без изменений, днём начнёт снижаться.

Фото: Piter.TV