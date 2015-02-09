Петербуржцы назвали любимые арктические продукты

Чаще всего горожане покупают северную морскую рыбу, морепродукты и пищевые водоросли.

Жители Петербурга назвали самые популярные продукты из регионов Арктической зоны. Ими стали морские и речные деликатесы, а также ягоды. Об этом свидетельствуют данные опроса, пишет пресс-служба комитета по делам Арктики.

Половина опрошенных (55,9%) часто покупает северную морскую рыбу и другие морепродукты (46,5%). Кроме того, спросом пользуются пищевые водоросли (40,3%). Четверть респондентов (26,9%) предпочитает речные виды северных рыб, 15,2% - камчатского краба. 43,7% опрошенных покупают северные ягоды, в частности, морошку.

Среди других продуктов популярностью пользуются оленина, консервы и полуфабрикаты из мяса оленя. Петербуржцы заявили, что чаще бы покупали продукцию из Арктики, однако ее мало на прилавках магазинов.

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