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Россияне назвали главные причины стресса
Сегодня, 9:20
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Россияне назвали главные причины стресса

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В меньшей степени россиян волнуют непредвиденные расходы.

Главным источником стресса для россиян является страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке. Так заявили около 81% опрошенных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опрос, проведенный Райффайзенбанком.

При этом 68% россиян боятся потерять работу и источник дохода. Столкновения с мошенниками боятся 67% респондентов. В меньшей степени волнуют россиян непредвиденные расходы, рост цен, а также недостаточная финансовая грамотность.

Ранее мы писали, что Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году. 

Фото: pexels 

Теги: банковские мошенники, потеря работы, причины стресса, пропуск платежа по кредиту
Категории: Новости России, Лента новостей,

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