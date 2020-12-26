Россияне назвали главные причины стресса

В меньшей степени россиян волнуют непредвиденные расходы.

Главным источником стресса для россиян является страх пропустить платеж по кредиту или ипотеке. Так заявили около 81% опрошенных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на опрос, проведенный Райффайзенбанком.

При этом 68% россиян боятся потерять работу и источник дохода. Столкновения с мошенниками боятся 67% респондентов. В меньшей степени волнуют россиян непредвиденные расходы, рост цен, а также недостаточная финансовая грамотность.

Ранее мы писали, что Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году.

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