Отрицательная температурная аномалия сохранится в Петербурге до конца первой декады сентября

Во вторник, 30 августа, небо затянут плотные облака, пройдут дожди и днем ожидается лишь около +16…+18 градусов.

Осень в Петербург придёт вместе с южным циклоном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Уже 29 августа Петербург избавился от изнуряющей жары, и температура воздуха после вчерашнего рекордного максимума, колеблется около отметки в +24 градуса. Причиной понижения температуры стал приближающийся с юга циклон.

Во вторник, 30 августа, Северная столица останется на северной периферии облачного вихря, которой углубляясь, вызовет поступление к берегам Невы еще более холодного воздуха. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди и днем ожидается лишь около +16…+18 градусов. За сутки может выпасть до 10-15 мм осадков.

В последний день августа погода будет облачной и дождливой, выпадет еще 13-18 мм осадков, а температура продолжит падать и не превысит +12…+14 градусов.

Первый день сентября принесёт облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные дожди, сохранится плотный северный ветер, температура мало изменится. Во второй половине недели будет также облачная с прояснениями погода, +12...+15 градусов, что ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября.

Фото: Piter.tv