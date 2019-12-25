В Петербурге 28 августа был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха

В начале рабочей недели станет значительно прохладнее.

В минувшее воскресенье в Петербурге был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для 28 августа он составляет +30,7 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем было в этот день в 1997 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В начале рабочей недели синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого сектора циклона, а в северной части региона скажется воздействие атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Петербурге 29 августа +23…+25 градусов, по Ленобласти +20…+25 градусов, на юге области до +30. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Во вторник временами ожидаются дожди и +16…+18 градусов.

Фото: Piter.tv