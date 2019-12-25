В воскресенье в Петербурге прогнозируют тепло и грозы

Температура воздуха днем поднимется до +18...+20 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди в дневное время, местами может пройти гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западного УГМС", ночью местами город накроет туман. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем порывы юго-восточного и южного ветра составят 3-8 м/с, при грозе возможно усиление. Температура воздуха ночью +11...+13, а днем до +20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленобласти также будет теплая и дождливая погода.

Фото: Piter.TV