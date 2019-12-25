  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В воскресенье в Петербурге прогнозируют тепло и грозы
Сегодня, 21:59
124
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В воскресенье в Петербурге прогнозируют тепло и грозы

0 0

Температура воздуха днем поднимется до +18...+20 градусов.

В воскресенье, 12 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди в дневное время, местами может пройти гроза. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. 

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западного УГМС", ночью местами город накроет туман. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем порывы юго-восточного и южного ветра составят 3-8 м/с, при грозе возможно усиление. Температура воздуха ночью +11...+13, а днем до +20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. 

В Ленобласти также будет теплая и дождливая погода. 

Фото: Piter.TV

Теги: гроза, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии